Казахстан стал лидером Центральной Азии по доступности мобильной связи и интернета

19 дек. 9:49

Самая дешевая мобильная связь и самый быстрый мобильный интернет среди стран Центральной Азии можно найти в Казахстане, следует из данным International Telecommunication Union (ITU).

В Казахстане расходы на мобильную связь за прошлый год составили лишь 1,04% от валового национального дохода (ВНД) на душу населения. В Кыргызстане - 3,11% при близкой скорость мобильного интернета. В Узбекистане расходы составили 1,14%, в Туркменистане - 1,17%, однако в этих республиках намного ниже скорость мобильного интернета. В Таджикистане самая низкая скорость интернета и расходы на связь высоки - 3,02% от ВНД на душу населения.

Средний тариф в Казахстане стоил в 2021 году около $6,9 в месяц - всего 4,4% от всех расходов казахстанцев.