Значительное снижение уровня Каспия спрогнозировали в Баку

19 дек. 9:51

Ученые из Азербайджана спрогнозировали сценарии колебания уровня Каспийского моря до 2050 года.

Как сообщил Sputnik Азербайджан завотделом мониторинга Каспия Института географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук АР Рауф Гардашов, невозможно однозначно утверждать, насколько повысится или понизится уровень воды в Каспийском море, однако уже подготовлены несколько научных моделей.

По его словам, в ходе исследований за основу берутся суммарный объем водостока рек и количество углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу.

По одной из версий, с 50%-й вероятностью можно заявить, что в течение ближайших 30 лет уровень воды может измениться в пределах 28-31 м ниже уровня Мирового океана. Гардашов отметил, что сейчас уровень воды в море находится на отметке 28 м ниже уровня Мирового океана.

Также он подчеркнул, что до сих пор не изучено влияние тектонических процессов на дне Каспия на его уровень. Неизвестно и то, как изменится объем водостока Волги в ближайшие годы.

"Все это нужно учитывать при проектировании инфраструктуры береговой линии. Во-первых, туристическую инфраструктуру необходимо адаптировать к уровню Каспия в пределах 24-36 м ниже уровня Мирового океана. Во-вторых, нужно строить здания, приспособленные к быстрому демонтажу. В-третьих, необходимо адаптировать прокладку автомобильных дорог, строительство морских портов и железнодорожных линий под предполагаемый уровень моря", - сказал ученый.