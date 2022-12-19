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Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки на Новый год

Россияне рассказали, сколько готовы потратить на подарки на Новый год

Россияне рассчитывают потратить на подарки родным и близким на Новый год до 10 тыс рублей. Об этом говорится в исследовании, проведенном образовательной компанией MAXIMUM Education, передает "Мослента".

До 10 тыс рублей в этом году готовы  потратить 76% опрошенных. Еще 17% планируют выделить на подарки от 10 до 20 тыс рублей, а 7% - более 30 тыс рублей.

Большая часть респондентов (61%) также рассказала, что общее количество затрат перед Новым годом выросло за год почти на 20%.

Подавляющее число россиян (88%) сообщило, что за минувший год им удалось полностью или частично реализовать намеченные планы. В среднем уходящий год опрошенные оценивают на 3,5 балла по пятибалльной шкале.

Каждый второй россиянин назвал Новый год своим любимым праздником, 87% ждут 31 декабря и готовятся к нему. При этом 89% опрошенных панируют украшать елку и дом.

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