Иранская актриса Алидости задержана за публикацию в поддержку протестующих

19 дек. 9:37

Знаменитая киноактриса Таране Алидости задержана за выражение солидарности с протестующими в Иране.

На своей странице в соцсети актриса 9 ноября разместила фотографию без хиджаба с подписью: "Женщина, жизнь, свобода".

Ранее 38-летняя Алидости уже выражала поддержку протестующим после смерти 22-летней Махсы Амини, затем после повешения 23-летнего рэпера Мохсена Шекари.

"Любая международная организация, которая стоит в стороне и не реагирует на эту кровавую бойню, является позором для человечества", - подчеркивала актриса.

Ее задержали за выражение солидарности с протестующими в Иране, распространение "ложной и искаженной" информации и "подстрекательство" к беспорядкам, информирует иранское проправительственное агентство Tasnim. Добавляется, что актриса не смогла "предоставить документы", которые бы подтверждали ее утверждения о протестах.

Согласно данным портала Misan Online, задержана не только Алидости, но и ряд других иранских знаменитостей, их допрашивают.

В поддержку актрисы, известной по картине "Коммивояжер", который в 2017 году взял "Оскар", высказываются многие мировые деятели искусства.