Семья одного из миротворцев РФ прошла в сторону Лачина из Ханкенди

19 дек. 9:26

Члены семьи одного из российских миротворцев в эти минуты проследовали по направлению от Ханкенди в сторону Лачина.

Как сообщает Trend, участники мирной акции организовали все условия для их прохода.

Стоит подчеркнуть, что дорога открыта для гуманитарных целей. Ранее активисты неоднократно заявляли о готовности создать одинаковые условия для прохода всех нуждающихся в помощи гражданских армян.

Однако Рубен Варданян продолжает распространять фейковую информацию о том, что якобы азербайджанская сторона создает гуманитарный кризис против мирных граждан.