Аксенов: экономика Крыма демонстрирует устойчивость

19 дек. 8:53

Власти Крыма ожидают рост показателей со следующего года в обрабатывающих и химических производствах и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Далее он отметил, что экономика региона демонстрирует устойчивость.

«Экономика Крыма показывает устойчивость и способность противостоять серьезным вызовам. Объем собственных доходов консолидированного бюджета Республики Крым за 10 месяцев 2022 года увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 18,2%. Всего в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов около 76 млрд рублей», - сказал он.

Далее Аксенов отметил, что по итогам текущего года предполагается снижение ВРП Республики Крым на 0,5%. «При этом в целом по РФ снижение ВВП ожидается на уровне 2,9%. Уже со следующего года ожидается рост показателей в обрабатывающих производствах, в первую очередь связанный с успешной работой предприятий пищевой промышленности, производства химических веществ и химических продуктов, а также предприятий ОПК», - приводит слова Аксенова ТАСС.