В Москве будет скользко и снежно

19 дек. 8:45

Согласно прогнозам синоптиков, в Москве и области в понедельник, 19 декабря, будет до -4°С. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, местами умеренный. Также ожидается гололедица, проинформировал Гидрометцентр России.

Уточняется, что температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4...-2°С. Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров опустятся от -7°С до -9 °С. Ветер юго-западный с скоростью 6–11 м/c. Атмосферное давление днем и ночью составит 755 мм рт. ст.