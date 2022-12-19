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Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%

Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%

Наполняемость водохранилищ Крыма почти в два раза больше, чем в прошлом году, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, они заполнены на 100%, проблем с водой на полуострове нет.  "Никаких проблем с водой у нас сейчас нет, все водохранилища заполнены на 100%. Наполняемость почти в два раза больше, чем в прошлом году. С этими объемами, даже без учета осадков, крымчане обеспечены водой на полтора года", - сказал региональный лидер.

Далее Аксенов отметил, что полностью спрогнозировать погодные условия на десятилетие вперед невозможно.

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