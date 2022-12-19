Эксперты МАГАТЭ прибыли в Тегеран

19 дек. 7:20

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в в Тегеран в рамках расследования о происхождении частиц обогащенного урана на трех незаявленных иранских объектах.

"Делегация, состоящая из пяти представителей Международного агентства по атомной энергии, прибыла в воскресенье в Тегеран для проведения новых переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана и Министерством иностранных дел", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее глава иранского атомного регулятора Мохаммад Эслами заявил о том, что представители МАГАТЭ посетят Тегеран в ближайшее время.