Обзор СМИ Кавказа 12 - 18 декабря

Решение о совместной разработке дорожной карты по развитию сотрудничества Дагестана и Азербайджана станет одним из важнейших событий в экономической жизни республики, пишет газета "Дагестанская правда". Первый за девять лет официальный визит главы Дагестана в Баку продвинул и культурный аспект взаимоотношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддержал идею проведения мероприятий, связанных со 100-летием со дня рождения Расула Гамзатова, в своей республике.

Глава Дагестана Сергей Меликов, рассказал, что стороны договорились развивать международный транспортный коридор "Север – Юг": воздушные и морские порты, железнодорожное сообщение, пропускные таможенные, пограничные пункты, сферу услуг. "Мировая экономика показывает, что Великий шелковый путь имеет тенденцию к возрождению. Перевозки востребованы, грузопотоки растут, рынки меняются, создание морских хабов на Каспии становится очень востребованным направлением", - считает Меликов. Также будет налажено взаимодействие в области АПК: "У нас в больших объемах производятся виноград, косточковые фрукты, капуста, мясо, молоко. А на переработку эта продукция уходит в другие регионы, теряют от этого и наши сельхозпроизводители, и республика в целом. Но если развивать перерабатывающие предприятия, такой проблемы не будет. И это тоже одно из тех направлений, где наши соседи могут быть полезны", — отметил Сергей Меликов.

Накануне состоялся визит в Дагестан представителей торговых компаний и дистрибьюторских фирм из Азербайджана. В обширной программе рабочей поездки бизнесменов из соседней республики было не только изучение возможностей для увеличения товарооборота, но также анализ всего спектра потенциального делового сотрудничества. Список сфер, в которых азербайджанским предпринимателям интересно сотрудничество с Дагестаном, оказался достаточно обширен. Они заявили, что дагестанские товары пользуются большим спросом на внутреннем рынке Азербайджана из-за высокого качества и доступной цены. Особый интерес для них представляют продукция пищевой промышленности, ряда строительных материалов, электрооборудование и материалы, нагревательные системы, стекловолокно и многое другое. Представители бизнеса соседней республики выразили надежду на то, что укрепление связей между Дагестаном и Азербайджаном позволит увеличить объемы поставок и сократит транспортные издержки. Руководитель Центра поддержки экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев подчеркнул, что объемы товарооборота республик неуклонно растет. Так, если в 2021 году объемы экспорта, импорта между Азербайджаном и Дагестаном достигли 8 млн долларов, то в текущем году ожидается рост показателей на 25%. В основном, Дагестан экспортирует рыбу (как замороженную, так и копченую), соки, некоторые виды плодоовощных культур, баранину.

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В Кабардино-Балкарии около 20 тыс. га земель орошается современными стационарными широкозахватными дождевальными машинами, установленными при поддержке государства в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК". Больше всего таких площадей в Прохладненском районе – более 8 тыс. га, есть они также в Майском, Баксанском и Терском районах. Благодаря своевременному и качественному поливу, с одной площади в течение одного сельскохозяйственного сезона земледельцы республики получают два полноценных урожая. Это так называемые повторные или пожнивные посевы, их в регионе насчитывается порядка 3500 га, в том числе под кукурузой на зерно – более 2 тыс. га, отмечает газета "Кабардино-Балкарская правда".

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В начале декабря на Х форуме "Деловое сотрудничество России и Абхазии", проходящем в Москве, обсуждалось восстановление аэропорта им. В. Ардзинба в Сухуме, пишет "Спутник-Абхазия". Как сообщил представитель потенциального инвестора, по состоянию на начало декабря уже завершена подготовка проекта аэродромной части и подходит к концу подготовка проекта по аэропортовой. Завершение реконструкции и строительства аэровокзального комплекса в соответствии с проектом запланировано на период до декабря 2024 – января 2025 года. Это позволит в начале 2025 года организовать прямое авиасообщение между Абхазией и Россией. Первый этап восстановления аэропорта подразумевает реконструкцию части взлетно-посадочной полосы – будет построен первый пусковой комплекс аэровокзального комплекса и дозаправочный комплекс. На данный момент идет юридическая подготовка к строительству аэропорта. Планируется реконструкция старого аэровокзального комплекса и строительство новых комплексов для полноценной работы воздушной гавани.

По мнению заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача, есть серьезный интерес со стороны российских инвесторов к реконструкции сухумского аэропорта. "Это знаковый и важный инвестиционный проект. Он бы показал, что Абхазия развивает свою туристическую отрасль не только для России, но и как международный курорт. Планируется реализовать этот проект в течение двух лет и выйти на серьезный пассажиропоток – 400 пассажиров в час или более трех миллионов в год. Реализация проекта начнется после принятия законов о защите прав инвесторов, которые в Абхазии примут до конца текущего года. Проект реконструкции аэропорта будет развиваться на принципах государственно-частного партнерства", – объясняет Вольвач. Он отметил, что в "высокой степени готовности" находится проект межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, которым будут предусматриваться гарантии неизменности условий осуществления экономической деятельности российских инвесторов на территории республики. Оно смогло бы привлечь большее число иностранных инвесторов в Абхазию. "Мы стараемся делать так, чтобы законы, которые работают в России, и наши законы – соотносились. Чтобы в правовом отношении российский инвестор не сталкивался с какими-то неожиданностями. Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил, что июне этого года было подписано соглашение о взаимном признании решений судов – это тоже дополнительные гарантии сохранности инвестиций в Абхазии.

Реализация проекта по восстановлению аэропорта скажется на развитии туротрасли Абхазии, считает вице-президент Российского союза туриндустрии, директор Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. По мнению эксперта, по итогам года в 2022 году в Абхазии был серьезный приток туристов из России, рост он оценил в 20-25%.

Расположенный в 18 км от Сухума аэропорт был построен в 1960-е годы и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в высокий сезон до пяти тысяч пассажиров в сутки. Руководство Абхазии не раз планировало восстановить аэропорт и начать полеты. К 2000 году, после нескольких модернизаций, аэродром стали использовать для осуществления внутренних полетов — в село Псху — и приема спецрейсов ООН и военных самолетов из России. В 2019 году правительством Абхазии было принято сразу два проекта. В первую очередь министры проголосовали за проект, который придавал аэродрому статус совместного базирования, позволяющий использовать аэродром аэропорта как гражданской авиацией, так и государственной — военной, МЧС, санитарной авиацией и других силовых структур. Второй принятый властями проект заключался в присвоении сухумскому аэропорту четырехбуквенного кода - URAS. Без кода невозможно осуществлять регулярные международные воздушные перевозки, полеты, развитие воздушного сообщения.

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По данным газеты "Дагестанская правда", за 11 месяцев этого года в республике выловлено более 24 тыс. тонн рыбы, из которых около 20 тыс. тонн – килька. Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией. Объемы добычи даже позволяют поставлять ее в другие регионы. Так, дагестанская килька востребована в Рязанской, Астраханской областях и Краснодарском крае. Наибольшей популярностью у дагестанцев пользуются кутум, сазан, толстолобик, белый амур и судак. Самая дорогая из них судак, килограмм которого в розничной продаже стоит около 400 рублей, а самым доступным является сазан – на местном рынке просят 170 рублей за килограмм.

Как сообщили руководитель Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства Магомед Джафаров и его заместитель Курбан Курбанов, ведомством принимаются ряд мер для сохранения популяции рыб. В качестве основных причин, негативно сказывающихся на запасах водного биоресурса, специалисты называют как природные, так и антропогенные факторы. Это колебания уровня моря, уменьшение стока рек, рост загрязнений сельскохозяйственными, муниципальными и промышленными отходами, выемка песка и гравия на участках рек, деградация местообитаний, строительство мостов и плотин, которые изменяют или перекрывают естественные нерестилища.

При помощи искусственного воспроизводства под контролем ведомства в водоемы Дагестана выпущено 200 тыс. единиц молоди осетровых. Русский осетр вырастили на Мехтебском рыбоводном заводе Терско-Каспийского филиала ФГБУ "Главрыбвод". За последние 5 лет наблюдается прирост численности в Северном Каспии сеголеток русского осетра, растет доля особей от 2 до 5 лет. Это говорит о пополнении запасов в целом. Кроме того, в рамках государственного задания, было выпущено 50 тыс. единиц молоди каспийского лосося (ручьевая форель) средней штучной навеской 20 граммов, а по итогам компенсационных мероприятий в бассейн реки Терек в КБР выпущено более миллиона экземпляров молоди каспийского лосося.

Ведомством отправлены конкретные рекомендации в правительство РД. Одна из них – восстановление рыбоходного канала в районе Каргалинского гидроузла. Нужно также реконструировать очистные сооружения в Кизляре, которые осуществляют сброс сточных вод в коллектор "Кизляр – Каспий" и реку Старый Терек; очистить геотермальные воды, поступающие в коллекторы. Говоря о зафиксированных правонарушениях в области рыбоохраны, собеседники отметили: с начала года выявлено 3220 подобных фактов. Заведено 12 уголовных дел, что почти в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изъято 313 орудий лова и более 2 тонн рыбы. Общая сумма наложенного штрафа составила более 5 млн рублей. В результате судебных разбирательств удалось обязать "РусГидро" возместить вред, причиненный водным биоресурсам реки Черек (Кабардино-Балкария) от эксплуатации Нижне-Черекских ГЭС, а также в рамках компенсационных мероприятий выпустить в реку более 4,2 млн экземпляров молоди каспийского лосося на территории Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Также предлагается ввести 5-летний мораторий на коммерческий промысел кутума. Необходимо осуществить масштабную мелиорацию миграционных путей (каналов-рыбоходов) и нерестилищ кутума, повысить уровень его искусственного воспроизводства на рыбоводных предприятиях и довести выпуск до 300 млн штук молоди в год.

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Ингушская газета "Сердало" со ссылкой на информацию министра природных ресурсов и экологии РИ Ахметхана Шадиева сообщает, что в рамках национального проекта "Экология" с целью восстановления лесных массивов республики в 2022 году высажено около 54,6 тыс. саженцев деревьев на территории 21 га. Еще более 3 тыс. деревьев посадили в ходе Всероссийской экологической акции "Сохраним лес". В ней приняли участие в экологической акции около 170 человек, в том числе представители власти, общественности, школьники и волонтеры. Сотрудниками подведомственных министерству организаций проведены рубки ухода, прореживание и агротехнический уход на общей площади 257 га.

В течение трех лет с 2019 года по 2021 год министерство провело содействие естественному возобновлению леса на 400 га леса, а лесовосстановление на площади 60 га. За эти годы произведено посадки порядка 140 тыс. саженцев на всей территории лесного фонда, воссоздан питомник общей площадью 2 га. В предыдущие годы проведено лесоразведение на площади 50 га путем создания лесных культур на Сунженском хребте в районе города Сунжи. Кроме того, ведомством была приобретена лесопожарная техника и оборудование для тушения лесных пожаров, а также приобретено лесохозяйственное оборудование. По оценкам министра, для выполнения задачи, поставленной президентом страны обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году, региону необходимо провести лесовосстановление на общей площади около 2,5 тыс. га.

По сведениям газеты "Ингушетия", общая площадь земель лесного фонда республики 84 тыс. га, что составляет почти 22 % от ее общей площади, из них покрытые лесом земли — 78 тыс. га. Основными лесообразующими породами лесного фонда являются бук восточный и граб, общий запас древесины в лесах свыше 12 млн кубометров, а средний годичный прирост запаса древесины — 149,5 тыс. кубометров.