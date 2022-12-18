Посол России поздравил Аргентину с победой на ЧМ по футболу

18 дек. 21:25

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов поздравил южноамериканскую страну с победой на чемпионате мира по футболу, сообщает диппредставительство.

"Сегодня мы от всей души поздравляем сборную и всех аргентинцев с замечательным успехом. Вперед, Аргентина!" – сказал он.

Дипломат отметил, что в России "все болели за Аргентину". "Так было и так будет. Потому что за друзей надо переживать, радоваться их успехам. А ещё приходить на помощь в трудный час. Мы вместе справились с коронавирусом, преодолеем и другие вызовы", - подчеркнул Феоктистов.