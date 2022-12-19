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На Ставрополье обсудят вопросы развития туризма 

На Ставрополье обсудят вопросы развития туризма 

К 2030 году поток отдыхающих в Ставропольском крае должен вырасти до пяти миллионов человек, заявил глава региона Владимир Владимиров. 
В пятницу, 23 декабря развитие туристического потенциала краевой столицы обсудят на конференции «Индустрия гостеприимства города Ставрополя». 
На конференции будут обсуждаться различные виды туризма: событийный, промышленный, медицинский, гастрономический, а также студенческие проекты в этой сфере. 
Представители индустрии, общественные организации и предприятия города приглашаются к участию в мероприятии. Записаться можно по электронной почте: otdelmsp@mail.ru.

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