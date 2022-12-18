Новогодняя деревня в центре Тбилиси откроется 23 декабря

18 дек. 23:05

Праздничная новогодняя деревня на площади Орбелиани в центре Тбилиси заработает 23 декабря, об этом рассказал мэр грузинской столицы Каха Каладзе.

По его словам, до 13 января там будут устраиваться детские развлекательные представления, концерты, торжественные шествия сказочных героев, музыкальные вечера и прочие мероприятия.

"Приближается главный праздник года. 23 декабря на площади Орбелиани откроется Новогодняя деревня, и я хочу пригласить вас всех. Площадь Орбелиани, сад 9 Апреля и улица Атонели будут украшены многообразными новогодними декорациями и инсталляциями", - цитирует мэра Sputnik Грузия.

А новогодний гала-концерт пройдет на площади Европы 31 декабря.