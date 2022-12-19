Родиной одомашненных кошек оказался Ближний Восток

19 дек. 5:45

Исследователи из Университета Миссури, США, выяснили, что одомашнивание кошек люди начали почто 10 тыс лет назад на территории Плодородного полумесяца (Ближний Восток), при переходе от охоты и собирательства к фермерству.

Ученые собрали и проанализировали ДНК кошек из различных регионов мира, в том числе в районе Плодородного полумесяца, по Европе, Азии и Африке. Сравнение прошли почти 200 различных генетических маркеров. Выяснилось, что кошки, вероятно, впервые были одомашнены именно в Плодородном полумесяце. Затем одомашненные кошки мигрировали с людьми по всему миру. При этом другие животные, например лошади и крупный рогатый скот, подвергались одомашниванию в разное время и в разных частях мира.

Сейчас на территории Плодородного полумесяца находятся Израиль, Сирия, Ирак, Ливан.