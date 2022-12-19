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Родиной одомашненных кошек оказался Ближний Восток

Родиной одомашненных кошек оказался Ближний Восток

Исследователи из Университета Миссури, США, выяснили, что одомашнивание кошек люди начали почто 10 тыс лет назад на территории Плодородного полумесяца (Ближний Восток), при переходе от охоты и собирательства к фермерству.

Ученые собрали и проанализировали ДНК кошек из различных регионов мира, в том числе в районе Плодородного полумесяца, по Европе, Азии и Африке. Сравнение прошли почти 200 различных генетических маркеров. Выяснилось, что кошки, вероятно, впервые были одомашнены именно в Плодородном полумесяце. Затем одомашненные кошки мигрировали с людьми по всему миру. При этом другие животные, например лошади и крупный рогатый скот, подвергались одомашниванию в разное время и в разных частях мира.

Сейчас на территории Плодородного полумесяца находятся Израиль, Сирия, Ирак, Ливан.

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