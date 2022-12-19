Музей отечественной прессы впервые открыли в Грузии

19 дек. 2:05

Первый музей грузинской прессы заработал в Национальной парламентской библиотеке.

Он призван ознакомить широкую общественность с процессом развития журналистики и публицистики, в результате чего возникла уникальная пресса Грузии - важнейшее культурное наследие и неотъемлемая часть ее истории, передает Sputnik Грузия.

На открытии музея выступили спикер парламента Шалва Папуашвили, глава министерства культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе. "Музей прессы Грузии - это пространство, где впервые собрана пресса XIX и XX веков. Она выставлена в хронологическом порядке и дает посетителю представление не только об определенном периоде издания, но и об эпохе в целом", - рассказали в библиотеке.

Музей прессы открыт на базе отдела Архивного фонда национальной библиографии Грузии в Национальной библиотеке.