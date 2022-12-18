В Москве прогнозируется улучшение погоды

18 дек. 21:27

Солнечная погода с морозами до 13-16 градусов и почти без осадков ожидает столичный регион в понедельник и вторник, поделился прогнозом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье.

"В Москве после суперснежной погоды с метелями, заносами, ветром будет заметное улучшение в понедельник, но с понижением температуры. Утром 19 декабря, в районе 08:30-09:00, ожидается до минус 11-13 градусов в столице, по области - до минус 16 градусов, а днем - до 2-4 градусов мороза в Москве, по области - до 7 градусов мороза. Но будет облачно с прояснениями, снег будет переливаться на солнышке. Ожидается хороший морозный день", - приводит слова собеседника ТАСС.