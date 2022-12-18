Путин: происходящие сейчас большие перемены - к лучшему

18 дек. 20:51

Большие перемены, которые происходят сейчас не только в России, но и во всем мире, - к лучшему, заявил президент России Владимир Путин.

"Большие перемены происходят не только в РФ, меняется весь мир. Верю, что это перемены к лучшему", - выразил уверенность он в ходе видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи.

Путин надеется, что своими делами, поступками, решимостью и при этом открытостью намерений, планов, принципов Россия сможет сделать более справедливым мир.