В Дохе проходит финал чемпионата мира по футболу 

На стадионе "Лусаил" в Дохе (Катар) проходит финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
Основное время матча закончилось вничью (2:2), впереди дополнительное время.
Первый мяч в игре был забит на 23-й минуте – с пенальти отличился Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария увеличил преимущество "альбиселесте" до двух мячей.
На 80-й минуте французы отыграли один мяч благодаря точному удару Килиана Мбаппе с пенальти, а спустя минуту он же сделал счет равным.
Забив мяч в ворота французской команды, Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов на мировых первенствах.
Напомним, накануне сборная Хорватии обыграла команду Марокко в матче за 3-е место со счетом 2:1.