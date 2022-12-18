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В Дохе проходит финал чемпионата мира по футболу 

В Дохе проходит финал чемпионата мира по футболу 

На стадионе "Лусаил" в Дохе (Катар) проходит финал чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции. 

Основное время матча закончилось вничью (2:2), впереди дополнительное время.

Первый мяч в игре был забит на 23-й минуте – с пенальти отличился Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария увеличил преимущество "альбиселесте" до двух мячей.

На 80-й минуте французы отыграли один мяч благодаря точному удару Килиана Мбаппе с пенальти, а спустя минуту он же сделал счет равным.
  
Забив мяч в ворота французской команды, Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов на мировых первенствах. 

Напомним, накануне сборная Хорватии обыграла команду Марокко в матче за 3-е место со счетом 2:1.

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