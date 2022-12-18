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Главный раввин России зажег праздничный светильник по случаю Хануки

Главный раввин России зажег праздничный светильник по случаю Хануки

Главный раввин России Берл Лазар в воскресенье зажег в Москве на Театральной площади большой ханукальный восьмисвечник. Церемония была приурочена к празднованию еврейского праздника свечей - Хануки.

"Мы зажигаем ханукию [праздничный светильник] и дома, чтобы это было видно на улице, мы зажигаем ханукию на центральных площадях, как мы делаем это здесь сегодня. <...> Ханука учит нас, что да, может быть, вокруг есть какие-то трудности, темнота, но внутри человека есть этот огонь, который горит, который никогда не гаснет. <...> Большая просьба, чтобы каждый из нас подумал не только, как он может сам зажигать менору, - [но] как его менора осветит окружающий мир", - сказал он, обращаясь к общине.

В день начала праздника традиционные ханукии зажигают на площадях многих городов мира.

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