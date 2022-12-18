Миротворцы и участники акции протеста вместе смотрят матч Аргентина-Франция

18 дек. 18:50

Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы вместе следят за ходом матча между сборными Аргентины и Франции.

Стало известно, что матч транслируется Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, который установлен на территории, где уже седьмой день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.

Отметим, что в ходе матча капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по количеству голов на мировых первенствах.