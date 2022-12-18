Токаев поздравил эмира Катара с финалом Чемпионата мира по футболу

18 дек. 17:34

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и народ Катара с Национальным днем, информирует Акорда.

Токаев пожелал коллеге и стране дальнейшего прогресса и благополучия. "Искренне поздравляю Вас с успешным завершением чемпионата мира по футболу, который совпал с этим праздником. Это состязание, ставшее мировом брендом, вновь подтвердило, что Катар – процветающая страна, которая уверенно идет в будущее", - приводит телеграмму Sputnik Казахстан.

По словам главы Казахстана, спортивные болельщики и мировая общественность стали свидетелями новых высоких стандартов проведения чемпионата мира.

Также он назвал Катар одним из основных партнеров Казахстана в регионе Персидского залива и с удовлетворением отметил, что близкие отношения с Катаром из года в год укрепляются, а поле сотрудничества расширяется.