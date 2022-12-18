Иудеи празднуют Хануку

18 дек. 17:21

Иудеи начинают отмечать Хануку - праздник свечей и света, который начинается на 25-й день месяца кислев по иудейскому календарю, отсчитывающему сутки от заката до заката, и длится восемь дней.

"Главным элементом празднования Хануки является зажигание на закате восьми ламп или свечей на специальном светильнике - меноре или ханукие. В первую ночь горит одна свеча, еще по одной добавляется в каждую последующую ночь вплоть до восьмой ночи, когда зажигают все восемь", - говорится в сообщении пресс-служба израильского МИД. Уточняется, что "одна дополнительная свеча ("помощник") стоит отдельно от других и используется для их зажигания".

В воскресенье на закате в соответствии с традицией зажигают первую свечу Хануки в память о чуде при освящении Иерусалимского храма после победы Иуды Маккавея над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры. Масло, нужное для зажигания храмового светильника - меноры, было осквернено, и удалось найти лишь один кувшин чистого оливкового масла, которого должно было хватить на сутки, однако огонь горел восемь дней до тех пор, пока Иерусалимский храм не был вновь освящен, в память о чем и празднуется Ханука.

Традиционно на Хануку едят сладкие пончики, на иврите они называются "суфгания". Кроме того, соблюдаются такие обычаи, как одаривание детей подарками ("дмей-ханука"), а также игра в волчок "дрейдл".