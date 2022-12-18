В Чечне открылся офис регионального отделения партии ЛДПР

18 дек. 16:56

Офис Чеченского регионального отделения партии ЛДПР открыли в воскресенье в Грозном.

Участниками торжественного мероприятия стали руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий, координатор регионального отделения партии Джамбулат Умаров, а также вернувшийся из американской тюрьмы в Россию, Виктор Бут, который ранее стал новым членом партии.

"Этот офис для тех, кто придет вступать в партию, придет делиться своими проблемами, этот офис для тех, кто отныне и навсегда позиционирует себя в Чеченской Республике с партией ЛДПР, их много и будет значительно больше", - сказал на открытии офиса в Грозном председатель партии, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.