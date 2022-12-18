Кубань ждут холода и ветер

18 дек. 16:43

В Краснодарском крае 19 декабря ожидается резкое похолодание, информирует Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что столбики термометров покажут от -2 до +2°C, а ночью и утром возможен дождь с мокрым снегом. Ветер от 5 до 10 м/с, а местами — до 14 м/с.

Ночью в горах похолодает до -5°C, а днем поднимется до +2°C. На участке от Джубги до Магри Черноморского побережья также ожидается сильное налипание снега на проводах и дорогах. Также прогнозируется ветер до 23 м/с, температура днем составит до +6°C, а ночью опустится до -1°C.