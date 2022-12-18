В поисках чистой энергии Египет внедряет биогазовые технологии

Египет подтвердил планы по использованию биогазовой технологии для удовлетворения своих энергетических потребностей. Arab News пишет, что Биогаз – возобновляемый источник энергии - состоит из газов, полученных из сырья, в том числе сельскохозяйственных и бытовых отходов. Биогаз уже используется в сотнях мест по всему миру.

Карима Хусейн, представитель министерства окружающей среды Египта говорит, что после завершения климатического саммита, состоявшегося в Шарм-эль-Шейхе в ноябре, государство приступило к рассмотрению вопроса об утилизации отходов, который тесно связан с изменением климата. После многих успешных экспериментов министерство предложило начать реализацию проекта.

Биогазовая технология основана на переработке твердых и жидких отходов из сточных вод, отходов растительного и животного происхождения, а также мусора, что направлено на защиту окружающей среды от загрязнения путем производства нового и возобновляемого источника энергии, который в значительной степени способствует нормированию потребления традиционных источников энергии, таких как нефть.

Биогазовая технология является воплощением идеи экономики замкнутого цикла и «зеленой» экономики в соответствии с принятием закона, регулирующего управление отходами в Египте.

Проект основывается не только на комплексном управлении отходами, но и на партнерстве с гражданским обществом, а также на рассмотрении проблемы отходов с экономической точки зрения, а не только с экологической.

Доктор Тарик Аль-Араби, генеральный директор Агентства по регулированию обращения с отходами, утверждает, что во многих мухафазах уже завершена работа над 1660 бытовыми биогазовыми установками.

Министерство окружающей среды выдало 18 заводам лицензии на переработку электронных отходов, а также на совместную с министерством работу над обновлением технологий, используемых для утилизации медицинских отходов в больницах и работу над системой привлечения частного сектора к утилизации медицинских отходов.