РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Матвиенко: Россия не использует цены на продовольствие как политический рычаг

Матвиенко: Россия не использует цены на продовольствие как политический рычаг

Россия никогда не использовала и не будет использовать тему цен на продовольствие в качестве политического рычага, попытки Запада обвинить в этом Россию уже не подходят, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вот такая оголтелая бессовестная политика Запада, пытающегося обвинить Россию в продовольственном кризисе, в росте цен на продовольствие, она уже не проходит, уже все понимают, что это политический инструмент в руках Запада. Мы никогда не использовали эту тему в качестве политического рычага и не будем этого делать", - сказала она.

Спикер Совфеда также обратила внимание на то, что российская сторона всегда ведет себя очень добросовестно на международной арене.

1135 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version