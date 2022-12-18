Кельбаджар может превратиться в горнолыжный курорт

18 дек. 15:52

Зимний туризм планируется развивать на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, рассказала советник председателя Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде на презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону.

Гулузаде отметила, что Кельбаджарский район очень подходит для развития зимнего туризма. "Развитие зимнего туризма на освобожденных землях – одна из наших главных задач Агентства", - подчеркнула она.