РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Кельбаджар может превратиться в горнолыжный курорт

Кельбаджар может превратиться в горнолыжный курорт

Зимний туризм планируется развивать на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, рассказала советник председателя Государственного агентства по туризму Канан Гулузаде на презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра «Шахдаг» к зимнему сезону.

Гулузаде отметила, что Кельбаджарский район очень подходит для развития зимнего туризма. "Развитие зимнего туризма на освобожденных землях – одна из наших главных задач Агентства", - подчеркнула она.

820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version