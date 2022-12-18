Заболеваемость гриппом в России снизится после новогодних праздников

18 дек. 15:42

Ждать спада заболеваемости гриппом и ОРВИ в России можно после новогодних каникул, считает научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И.Мечникова" Виталий Зверев, пишет ТАСС.

"Сейчас - пик [заболеваемости гриппом и ОРВИ]. <…> После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников. <…> Во всяком случае, так обычно бывает", - рассказал специалист.

Он рекомендовал россиянам не собираться большими группами, чаще всего заражение происходит именно на таких мероприятиях.

"Новый год всегда считался семейным праздником. [Рекомендую] провести его дома, в кругу семьи", - отметил Зверев.