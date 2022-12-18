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Крымские порты станут для Беларуси южными морскими воротами ЕАЭС

Крымские порты станут для Беларуси южными морскими воротами ЕАЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о планах по сотрудничеству с Беларусью, пишет ТАСС.

"До конца текущего года мы планируем заключение полноформатного соглашения о торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между правительством республики и Витебским областным исполнительным комитетом", - прежде всего сказал он.

В будущем Беларусь сможет использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал он.

"Наши белорусские партнеры рассматривают крымские производственные площадки для локализации белорусских сборочных производств. Мы готовы предложить Республике Беларусь использовать крымские порты в качестве южных морских ворот Евразийского экономического союза", - заявил Аксенов.

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