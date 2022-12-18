Умер экс-глава Генштаба СССР Михаил Моисеев

18 дек. 15:06

На 84-м году жизни умер бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, генерал армии Михаил Моисеев.

"18 декабря 2022 года на 84-м году жизни скончался видный советский и российский военный деятель, бывший Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Председатель Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский союз ветеранов", член Клуба военачальников Российской Федерации генерал армии Моисеев Михаил Алексеевич", - сообщили в воскресенье в Клубе военачальников России.

Михаил Моисеев родился в 1939 году в Амурской области. Служил в Советскую армию, в 1962-м окончил Дальневосточное танковое училище. В 1972 году Моисеев окончил академию имени Фрунзе, в 1982 году окончил академию Генштаба имени Ворошилова. В 1988 году стал начальником Генштаба Вооруженных сил СССР, первым замминистра обороны. В 1989 году получил звание генерал армии. В ноябре 1991-го Моисеев ушел в отставку.