Россия, Азербайджан и Иран запускают "Север-Юг" до Астары

18 дек. 14:50

Посол Иран в Москве Казем Джалали сообщил, что в ближайшее время Россию и Иран свяжут регулярные железнодорожные грузоперевозки, сообщает иранское информагентство Mehr.

"Вопрос решения проблем перевозки грузов между Ираном и Россией является одним из главных вопросов в развитии торговых отношений между двумя странами", - написал посол на своей странице в Twitter.

Он добавил, что вскоре грузы будут доставляться из России в город Астара провинции Гилан (север Ирана).

"Регулярные железнодорожные перевозки грузов из России в город Астара в Иране входит в число таких направлений, которые будут запущены в ближайшее время", - подчеркнул Джалали.

Ранее на этой неделе власти России сообщали, что особое внимание уделяется направлению "Север-Юг".

"Необходимо развивать надежные и современные транспортно-логистические коридоры, мощные евразийские маршруты должны связывать западные и восточные рубежи государства, а российский рынок - с рынком ключевых партнеров. Здесь особое внимание уделим направлениям "Север-Юг" и "Запад-Восток"", - говорил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Президент Владимир Путин в рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам также говорил о развитии коридора "Север-Юг". "Повышенное внимание уделим международному коридору "Север – Юг", в рамках которого планируется расширить транспортную и логистическую инфраструктуру в Каспийском направлении", - сказал президент.