Туристы из России и Турции выбирают зимний отдых в Азербайджане

18 дек. 14:35

Около 40% туристов в зимний сезон в Азербайджане составляют иностранцы, сообщила заведующая сектором туристических продуктов Бюро туризма Азербайджана Гюнель Бадалова в воскресенье на презентации, посвященной потенциалу зимнего туризма в Азербайджане и подготовке туристического центра "Шахдаг" к зимнему сезону.

По словам Бадаловой, больше всего туристов приезжает в Азербайджан зимой из России, Турции, Ирана и арабских стран.

"Иностранные туристы в основном отправляются на зимний отдых в северные и западные регионы (Азербайджана). Кроме того, привлекают туристов лечебные ванны в Нафталане, древние бани в Баку, организованные в столице ярмарки", - рассказала она.