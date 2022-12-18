Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Минобороны

18 дек. 14:23

На следующей неделе президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны

По словам автора программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина, следует ждать "важных заявлений".

Также в графике президента визит в Минск, который запланирован на понедельник.

Кроме того, согласно сообщению программы, на следующей неделе Путин проведет в Кремле традиционную церемонию вручения государственных наград. Также состоится заседание Госсовета по реализации молодежной политики в современных условиях.