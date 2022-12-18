В Ираке десять полицейских погибли при теракте

18 дек. 14:07

На пути следования полицейских автомобилей в северной провинции Ирака Киркук взорвались бомбы, погибли десять правоохранителей, сообщает телеканал Al Arabiya.

В МВД Ирака сообщили, что среди погибших один офицер полиции. Взрыв произошел во время патрулирования полицией местности близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции. Правоохранители попали в засаду боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

По данным новостного портала Shafaq News, после взрыва случилась перестрелка между силами безопасности и группой радикалов, уничтожен один боевик.

Полиция в настоящее время проводит масштабную спецоперацию по поимке остальных террористов в районе Эль-Хувейджи.