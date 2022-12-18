Непогода отложила первый перелет через Эльбрус на воздушных шарах

18 дек. 13:50

В воскресенье должен был стартовать первый в истории воздухоплавания массовый перелет на воздушных шарах через Эльбрус, однако из-за непогоды мероприятие отложено, пишет ТАСС.

Аэростаты должны были подняться в небо в Приэльбрусье и полететь в сторону Кисловодска. "Погода на Эльбрусе непредсказуема. Несмотря на то, что по прогнозу был штиль, на месте старта был ветер больше 9 м/с. Сделали насколько попыток поднять аэростаты, дальше спортсмены и организаторы рисковать не стали, тем более, в составе экипажей были любители", - рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Новая дата перелета Эльбруса на воздушных шарах будет названа позднее.

Перелет, в котором примут участие пять аэростатов, посвящен 220-летию Кавказских Минеральных Вод.