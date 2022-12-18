Краснодарский край откроет более 30 новогодних ярмарок

18 дек. 13:38

В Краснодарском крае вскоре начнут работать свыше 30 новогодних ярмарок.

На ярмарках можно будет приобрести различную плодоовощную продукцию, изделия народных промыслов, подарки и многое другое.

На Пушкинской площади в Краснодаре с 25 по 31 декабря будет проходить ярмарка «Со знаком качества». Горожане смогут приобрести местные деликатесы, в том числе, сыры и колбасы, кондитерскую продукцию, вина.

"Ярмарка вкуса" откроется по улице Крылатой, универсальная ярмарка ждет гостей на Главной городской площади.

Также за неделю до Нового года ярмарки будут открыты в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, в Белореченском, Выселковском, Динском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Отрадненском, Павловском, Северском, Славянском, Тбилисском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.