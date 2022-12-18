Президент Узбекистана выступит с посланием к парламенту 20 декабря

18 дек. 13:25

Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиеев к парламенту запланировано на 20 декабря.

Как рассказал изданию Podrobno.uz источник в правительстве, послание состоится 20 декабря, это важнейшее событие в общественно-политической жизни Узбекистана. Будут подведены основные итоги уходящего года, определятся цели и задачи на 2023 год.

По традиции в ходе послания должно быть предложено название для следующего года, обозначены важнейшие задачи дальнейшего развития республики, приоритеты внутренней и внешней политики.