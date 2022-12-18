Российские миротворцы ждут ответы Баку и Еревана на предложения по урегулированию

18 дек. 13:15

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

"На тридцати наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений и провокаций не зафиксировано", - сообщается в субботнем информационном бюллетене Минобороны РФ.

Согласно сообщению, обстановка в районе поста №7 российского миротворческого контингента на автомобильной дороге Ханкенди – Горис без изменений. "В ходе переговорного процесса, командование российских миротворцев ожидает ответы армянской и азербайджанской сторон на предложения по урегулированию ситуации", - отмечается в бюллетене.

Миротворцами проведено патрулирование по трем маршрутам в Ходжавендском, Агдеринском и Шушинском районах.