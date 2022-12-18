Ильхам Алиев поздравил эмира Катара с национальным праздником

18 дек. 12:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление эмиру Катара шейху Тамиме бен Хамада Аль Тани.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние и добрые пожелания по случаю национального праздника Государства Катар", - говорится в поздравительной телеграмме.

Ильхам Алиев выразил уверенность, что сотрудничество двух стран продолжит укрепляться. "Уверен, что традиционные дружественные отношения и плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основанные на сильной исламской солидарности, будут и впредь расширяться и укрепляться нашими совместными усилиями в интересах наших народов", - отметил он.

Также азербайджанский лидер поздравил эмира с организацией на высоком уровне и успешным проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.

"В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и благополучия", - говорится в поздравлении Ильхама Алиева.