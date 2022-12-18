Поток туристов из Ирана ждут с весны в Санкт-Петербурге

18 дек. 12:10

В Санкт-Петербурге ожидают значительного роста потока туристов из Ирана с весны благодаря увеличению частоты прямых рейсов.

"Ведем переговоры с авиакомпаниями, которые хотят поставить прямые перелеты между иранскими городами и Санкт-Петербургом. Надеемся, что будет шесть частот в неделю при среднем количестве кресел на борту около 300. Это уже около 2 тыс человек в неделю. Ожидаем, что с весны эти авиакомпании поставят свои борта", - рассказал директор Санкт-Петербургского городского туристско-информационного бюро Юрий Богданов.

Он отметил, что до пандемии в город в неделю прибывали порядка 6 тыс туристов из Ирана, тогда рейсов было значительно больше.

По мнению Богданова, турпоток в Санкт-Петербург может выйти на допандемийные показатели к 2026 году, в основном за счет внутреннего туризма.