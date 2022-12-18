Варданян не смог организовать митинг в Ханкенди

18 дек. 11:57

Миллиардер Рубен Варданян, ранее занявший "должность" "госминистра" фейкового режима сепаратистов, созданного Ереваном в Карабахском экономическом районе Азербайджана, планировал провести 17 декабря митинг в Ханкенди, но мероприятие не состоялось.

Идея организовать митинг появилась после протестов в Ереване, прошедших 14 декабря и 15 декабря, протестующие требовали от властей Армении конкретных действий в связи с якобы перекрытой Лачинской дорогой мирными азербайджанскими экоактивистами.

Варданян, считающий себя "госминистром" решил провести в Ханкенди митинг 17 декабря, он призывал принять в нем участие местных жителей, чтобы показать, что они "великая сила".

Затем миллиардер "в результате долгих обсуждений с коллегами" передумал. Начать он решил не с митинга в Ханкенди, а со встреч с жителями различных районов, видимо, пытаясь набрать участников митинга. В его планах поездки сначала в Агдере, потом в Ходжавенд, затем в Аскеран. После этого он вновь обещает митинг в Ханкенди.