Коронавирусом заразились еще 7,2 тыс россиян

18 дек. 11:27

В России за минувшие сутки выявили 7 222 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 171, в Санкт-Петербурге - 754, в Подмосковье - 180. В Краснодарском крае - 52, в Ставропольском крае - 95, в Крыму - 33, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 4, в Адыгее - 4, в Карачаево-Черкесии - 5, в Чечне - 7, в Северной Осетии - 8, в Ингушетии - 3.

Общее число инфицированных в России достигло 21 716 074.

Госпитализированы за сутки 782 человека. Выздоровели 6 338 пациентов, за все время - 21 109 668.

Умерло за сутки 51 человек, с начала пандемии - 393 000.