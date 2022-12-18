Турция подарила Грузии авиационную технику

18 дек. 11:14

Правительство Турции передало силам обороны Грузии спецтехнику для аэродрома, а также запчасти для вертолетов.

"Командование авиации и воздушной обороны турецкой стороны безвозмездно передало две единицы спецтехники для аэродрома и запасные части вертолетов UH-1H", - сообщает Минобороны Турции.

Церемония передачи техники прошла на авиационной базе в Марнеули недалеко от Тбилиси.

Командующий Силами воздушной обороны Грузии Серго Нинуа и военный атташе Турции Бурак Алтинер подписали соответствующий меморандум. Техники передана Грузии в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между двумя странами, говорится в сообщении.