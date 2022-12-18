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Лачинская дорога открыта для мирного транспорта

Лачинская дорога открыта для мирного транспорта

Акция азербайджанских экоактивистов, проводимая в Карабахе в зоне временной ответственности российских миротворцев, продолжается седьмой день. Участники не мешают движению автомобилей по Лачинской дороге.

Днем в воскресенье из Ханкенди в сторону Лачина проехало 10 автомобилей снабжения российских миротворцев, проезду ничто не мешает. Экоактивисты, как и прежде, не создают препятствий на дороге.

Акция проходит в окрестностях города Шуша, экоактивисты протестуют из-за отказа в допуске специалистов на территорию для проведения мониторинга в связи с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений. В мирной акции принимают участие 800 человек, среди них студенты, экологи, альпинисты и просто неравнодушные граждане. 

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