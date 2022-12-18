В Москве намело рекордные сугробы, снег продолжит идти до вечера

18 дек. 10:42

В Москве побит рекорд уровня снега, который был установлен в 1989 году и составлял 31 см. Сегодня в столице от 33 до 38 см, при этом снегопад продлится до вечера, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"К 9.00 по Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова всего за сутки увеличилась на 10 см– с 23 до 33 см, в Тушино тоже 33 см, на Балчуге сугробы выросли до 38 см. Это максимальные климатические показатели всей зимы снежного покрова, которые обычно приходится на февраль. Мало того, по статистике таких сугробов в этот день не было никогда за всю метеоисторию. Последние раз нечто подобное наблюдалось только в 1989 году - 31 см, и в 1993 году - 30 см", - поделился синоптик.

Тишковец добавил, что в Подмосковье самые большие сугробы наблюдаются в Павловском Посаде – 39 см, Клину – 40 см, Коломне – 42 см, в Черустях – 43 см.

"В Москве облачно, временами снег, метель. Я думаю, что снег продолжится до 18-21 часа, после чего наступит передышка - можно откапываться от рекордных сугробов. Будет "окно" до следующего дня", - уточнил Тишковец.