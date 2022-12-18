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Конференция ООН по охране природы впервые привлекла инвесторов

The Financial Times
Конференция ООН по охране природы впервые привлекла инвесторов

Разногласия по поводу создания нового глобального фонда по охране окружающей среды помешали достижению соглашения на Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) в Монреале, но при этом мероприятие впервые привлекло внимание инвесторов, пишет The Financial Times.

В отличие от климатической конференции COP27, последнее совещание которой состоялось в Египте в прошлом месяце, на конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) обычно не приезжали управляющие фондами и крупные бизнесмены. Но растущая ценность мира природы по мере того, как климатические изменения вынуждают к действиям правительство и промышленность, а также растущее понимание возрастающих рисков для компаний из-за сокращения природных ресурсов привлекли более широкий круг специалистов на конференцию в Канаде.

Глава отдела по управлению активами французского банка BNP Paribas в США Адам Канзер рассказал о необычно высоком уровне интереса со стороны инвесторов. "Раньше очень мало инвесторов, очень мало компаний уделяли внимание биоразнообразию", - сказал он. "Трудно говорить о важности этой проблемы и не быть похожим на тех людей на улице с табличками про приближающийся конец света - к тому же их обычно игнорируют. Но ситуация действительно ужасает", - добавил Канзер.

Несколько инвесторов заявили, что на конференцию о биоразнообразии они приехали впервые. "Я думаю, что распространяется на подавляющее большинство инвесторов, которых я здесь встретил", - сказал Питер ван дер Верф из голландской фирмы по управлению активами Robeco в Монреале, куда конференцию перенесли из Китая из-за политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

По оценкам Всемирного экономического форума в отчете за 2020 год, более половины мирового ВВП, или около $44 трлн, "умеренно или сильно зависит от природы". В отчете ВЭФ подчеркивается, что больше всего зависят от природных ресурсов строительство, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

В 2019 году Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES сообщила, что около 1 миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения. Также подсчитано, что около трех четвертей видов продовольственных культур, зависящих от опыления, находятся под угрозой.

"Это не просто ужасные вещи, которые происходят с окружающей средой, это финансовый риск, - сказал Канзер. - Мы обязаны обратить на это внимание".

Участники переговоров в Монреале пытаются разработать так называемое "Парижское соглашение по природе", состоящее из ряда обязательств на национальном уровне по устранению ущерба, нанесенного людьми миру природы. Обсуждение зашло в тупик в середине недели после того, как группа из 54 стран африканского континента, несколько стран Южной Америки и Латинской Америки, а также Индия и Индонезия отказались от участия в переговорах из-за неспособности развитых стран предоставить финансирование для охраны природы. Но поскольку к концу недели в Монреаль прибыли более 100 министров по охране окружающей среды, переговоры возобновились.

В число стран, выступающих против создания нового фонда, входят Япония, ЕС, Норвегия, Швейцария и Франция. Переговоры COP15 должны завершиться к понедельнику, но ожидается, что из-за разногласия между странами они затянутся.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин, под чьим председательством в этом году проводится конференция, призвал страны объединить усилия для того, чтобы обеспечить "гармоничное сосуществование человека с природой".

Новая система заменит так называемые целевые задачи по сохранению биоразнообразия, принятые в японской префектуре Айти в 2010 году. Ни одна из этих целей пока не была полностью достигнута.

Одним из важных пунктов повестки конференции в Монреале стал вопрос о том, следует ли просить предприятия оценивать и сообщать о степени своей зависимости от биоразнообразия - это предложение, вероятно, будет реализовано Целевой группой по раскрытию финансовой информации, связанной с воздействием на природу.

Ван дер Верф из Robeco сказал, что для инвесторов, которые, среди прочего, стремятся инвестировать в устойчивое производство и уменьшить подверженность вырубке лесов, вопрос раскрытия информации компаниями - "критический".

Недавно компании пошли новый опрос о биоразнообразии некоммерческой организацией CDP, занимающейся оценкой эффективности компаний по экологическим показателям, сказала директор по международным экологическим стандартам Сью Армстронг-Браун.

Из более чем 8800 опрошенных компаний около 7700 компаний предоставили дополнительные сведения. "Подавляющее большинство компаний отреагировали без лишнего шума, - сказала Армстронг-Браун. - Число тех, кто вообще заговорил о биоразнообразии, было намного выше, чем количество тех, кто действительно предпринимал какие-либо действия для достижения целей. Так что это следующий шаг".

В недавнем отчете Goldman Sachs говорится, что инвестирование в окружающую среду может означать как поиск компаний, которые непосредственно вносят вклад в усилия по ее сохранению, так и инвестирование в компании, которые снижают негативное воздействие на биоразнообразие.

Директор по взаимодействию инвестиционной компании Domini Impact Investments Мэри Бет Галлахер отметила, что многим предприятиям придется отказаться от "множества имеющихся товаров и методов, поэтому необходимо извлекать и потреблять меньше сырья". "Если мы нарушим экосистемы, от которых зависит качество нашей еды, воды и воздуха, то это в конечном итоге повлияет и на наш бизнес. Это имеет значение для всей экономики", - добавила она.

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