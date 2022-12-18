Конференция ООН по охране природы впервые привлекла инвесторов

Разногласия по поводу создания нового глобального фонда по охране окружающей среды помешали достижению соглашения на Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) в Монреале, но при этом мероприятие впервые привлекло внимание инвесторов, пишет The Financial Times.

В отличие от климатической конференции COP27, последнее совещание которой состоялось в Египте в прошлом месяце, на конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15) обычно не приезжали управляющие фондами и крупные бизнесмены. Но растущая ценность мира природы по мере того, как климатические изменения вынуждают к действиям правительство и промышленность, а также растущее понимание возрастающих рисков для компаний из-за сокращения природных ресурсов привлекли более широкий круг специалистов на конференцию в Канаде.

Глава отдела по управлению активами французского банка BNP Paribas в США Адам Канзер рассказал о необычно высоком уровне интереса со стороны инвесторов. "Раньше очень мало инвесторов, очень мало компаний уделяли внимание биоразнообразию", - сказал он. "Трудно говорить о важности этой проблемы и не быть похожим на тех людей на улице с табличками про приближающийся конец света - к тому же их обычно игнорируют. Но ситуация действительно ужасает", - добавил Канзер.

Несколько инвесторов заявили, что на конференцию о биоразнообразии они приехали впервые. "Я думаю, что распространяется на подавляющее большинство инвесторов, которых я здесь встретил", - сказал Питер ван дер Верф из голландской фирмы по управлению активами Robeco в Монреале, куда конференцию перенесли из Китая из-за политики "нулевой терпимости" к коронавирусу.

По оценкам Всемирного экономического форума в отчете за 2020 год, более половины мирового ВВП, или около $44 трлн, "умеренно или сильно зависит от природы". В отчете ВЭФ подчеркивается, что больше всего зависят от природных ресурсов строительство, сельское хозяйство и производство продуктов питания.

В 2019 году Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам IPBES сообщила, что около 1 миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения. Также подсчитано, что около трех четвертей видов продовольственных культур, зависящих от опыления, находятся под угрозой.

"Это не просто ужасные вещи, которые происходят с окружающей средой, это финансовый риск, - сказал Канзер. - Мы обязаны обратить на это внимание".

Участники переговоров в Монреале пытаются разработать так называемое "Парижское соглашение по природе", состоящее из ряда обязательств на национальном уровне по устранению ущерба, нанесенного людьми миру природы. Обсуждение зашло в тупик в середине недели после того, как группа из 54 стран африканского континента, несколько стран Южной Америки и Латинской Америки, а также Индия и Индонезия отказались от участия в переговорах из-за неспособности развитых стран предоставить финансирование для охраны природы. Но поскольку к концу недели в Монреаль прибыли более 100 министров по охране окружающей среды, переговоры возобновились.

В число стран, выступающих против создания нового фонда, входят Япония, ЕС, Норвегия, Швейцария и Франция. Переговоры COP15 должны завершиться к понедельнику, но ожидается, что из-за разногласия между странами они затянутся.

В четверг председатель КНР Си Цзиньпин, под чьим председательством в этом году проводится конференция, призвал страны объединить усилия для того, чтобы обеспечить "гармоничное сосуществование человека с природой".

Новая система заменит так называемые целевые задачи по сохранению биоразнообразия, принятые в японской префектуре Айти в 2010 году. Ни одна из этих целей пока не была полностью достигнута.

Одним из важных пунктов повестки конференции в Монреале стал вопрос о том, следует ли просить предприятия оценивать и сообщать о степени своей зависимости от биоразнообразия - это предложение, вероятно, будет реализовано Целевой группой по раскрытию финансовой информации, связанной с воздействием на природу.

Ван дер Верф из Robeco сказал, что для инвесторов, которые, среди прочего, стремятся инвестировать в устойчивое производство и уменьшить подверженность вырубке лесов, вопрос раскрытия информации компаниями - "критический".

Недавно компании пошли новый опрос о биоразнообразии некоммерческой организацией CDP, занимающейся оценкой эффективности компаний по экологическим показателям, сказала директор по международным экологическим стандартам Сью Армстронг-Браун.

Из более чем 8800 опрошенных компаний около 7700 компаний предоставили дополнительные сведения. "Подавляющее большинство компаний отреагировали без лишнего шума, - сказала Армстронг-Браун. - Число тех, кто вообще заговорил о биоразнообразии, было намного выше, чем количество тех, кто действительно предпринимал какие-либо действия для достижения целей. Так что это следующий шаг".

В недавнем отчете Goldman Sachs говорится, что инвестирование в окружающую среду может означать как поиск компаний, которые непосредственно вносят вклад в усилия по ее сохранению, так и инвестирование в компании, которые снижают негативное воздействие на биоразнообразие.

Директор по взаимодействию инвестиционной компании Domini Impact Investments Мэри Бет Галлахер отметила, что многим предприятиям придется отказаться от "множества имеющихся товаров и методов, поэтому необходимо извлекать и потреблять меньше сырья". "Если мы нарушим экосистемы, от которых зависит качество нашей еды, воды и воздуха, то это в конечном итоге повлияет и на наш бизнес. Это имеет значение для всей экономики", - добавила она.