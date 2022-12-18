Германия открыла газовый терминал в порту Северного моря

Германия открыла плавучий СПГ-терминал в Вильгельмсхафене - порту в Северном море. В Берлине назвали это важным шагом в рамках стремления страны обрести энергетическую независимость от российских энергоресурсов. Financial Times отмечает, что плавучее хранилище и регазификационная установка Høegh Esperanza были представлены канцлером Олафом Шольцем. Это одна из пяти установок, которые Германия намерена разместить, чтобы заполнить пробел, образовавшийся после отказа от российского газа.

Мы внесли очень важный вклад в нашу безопасность. Отличный день для Германии, сказал Шольц в Вильгельмсхафене.

Esperanza, специальное судно длиной в три футбольных поля, наполнено 170 млн кубометров СПГ (большая часть которого была доставлена из США). Этого объема хватит, чтобы обеспечить газом 50 тыс. домохозяйств на год. В ближайшие недели СПГ будет преобразован в газ и поступит в газопроводную систему страны.

Сокращение экспорта российского газа в Германию погрузило крупнейшую экономику Европы в энергетический кризис. Ранее на Россию приходилось более половины газового импорта Германии.

Усилиям Берлина по поиску альтернативы мешало полное отсутствие СПГ-инфраструктуры и практически полная зависимость от газопроводов, в частности, ”Северного потока-1”, по которому газ поступал напрямую из России. С начала года правительство Шольца приложило огромные усилия и потратило миллиарды евро налогоплательщиков, чтобы исправить ситуацию.

Были заключены контракты на приобретение пяти плавучих регазификационных установок, каждая мощностью в 5 млрд кубометров газа в год. Правительство также настояло на необходимости строительства постоянных СПГ-терминалов, один из которых появится в Вильгельмсхафене.

”Российский президент Путин думал, что может шантажировать нас отключением газа, - сказал Шольц. - Но он был неправ”. Канцлер добавил, что скоро у Германии появятся СПГ-мощности на 30 млрд кубометров в год на северном побережье страны. ”Это больше половины всего объема трубопроводного газа, который поступил в Германию из России в прошлом году”.

Инфраструктура для размещения плавучей регазификационной установки в Вильгельмсхафене была построена за 10 месяцев. Это рекорд для страны, где энергетические проекты осуществляются годами.

”Когда мы объявили, что терминал появится в Вильгельмсхафене в этом году, нам говорили, что такое невозможно, что у нас не получится, - рассказал Шольц. - А оказалось - возможно. Теперь именно такими темпами Германия будет осуществлять инфраструктурные проекты. Вот к чему мы должны стремиться при создании других терминалов”.

Esperanza будет дополнена вторым плавучим регазификационным хранилищем Høegh Gannet, которое будет введено в эксплуатацию в соседнем порту Брунсбюттель в январе. Третий, частный терминал Neptune, будет представлен в Лубмине на берегу Балтийского моря в конце текущего месяца.

”Для Германии это важный шаг на пути к энергетической независимсоти”, - Эрик Нюхайм, исполнительный директор компании Höegh LNG, которая владеет судном Esperanza, рассказал в интервью Financial Times.

По его словам, общая регазификационная мощность Höegh Esperanza, Gannet и Neptune составит 17,5 млрд кубометров газа в год, что представляет собой ”серьезный вклад” в энергообеспечение Германии. Это почти треть объема газа (от 50 млрд кубометров), который страна импортировала из России в прошлом году. Нюхайм сказал, что пять плавучих регазификационных установок Höegh LNG (половина флота компании) будут размещены в Европе к следующему году.

Защитники природы говорят, что инвестиции в новую СПГ-инфраструктуру не имеют смысла, так как Европа стремится к углеродной нейтральности к 2050 году и обязуется к 2030 году сократить выбросы на 55% по сравнению с уровнями 1990х годов.

”Мы можем столкнуться с ситуацией, когда у нас будет избыток газа и нам придется его использовать, хотя Германия должна значительно снизить потребление в ближайшие годы”, - говорит Саша Мюллер-Кренер, глава немецкой ассоциации Экологической помощи.

Нюхайм уверен, что на фоне падения российских поставок почти до нуля, альтернатив новым импортным СПГ-терминалам не было. ”В прошлом году Европа импортировала 150 млрд кубометров газа и России. Теперь их нужно заменить на СПГ”, - добавил Нюхайм.

Олаф Лис, министр экономики Нижней Саксонии, где расположен Вильгельмсхафен, считает, что беспокойство по поводу избытка газа беспочвенно: ”Этой зимой переживать не за что. А вот зиму 2023-2024 годов уже не получится встретить с заполненными хранилищами, как в текущем году. Вот почему Германии нужны терминалы”.