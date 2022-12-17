Отсрочка от армии подорожает в пять раз в Грузии

17 дек. 23:36

Минобороны Грузии разрабатывает новые правила отсрочки от армии - ее стоимость вырастет в пять раз, сообщил глава ведомства Джуаншер Бурчуладзе.

В данный момент за отсрочку на 18 месяцев надо заплатить 2 тыс лари (более $750), получить ее можно дважды.

"Будет пересмотрен размер сбора за отсрочку от призыва на срочную службу, и он составит 10 тыс лари (более $3,7 тыс) за год отсрочки. При этом использовать отсрочку можно будет только один раз", - цитирует министра Sputnik Грузия.

Бурчуладзе уточнил, что льготы, дающие бесплатную отсрочку по состоянию здоровья, учебе, семейному положению и так далее, останутся в силе.