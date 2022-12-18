В Кисловодске начался массовый снос незаконных гаражей

18 дек. 8:22

Жители Кисловодска, незаконно построившие гаражи, начали получать предписания о сносе построек. Об этом пишут СМИ.

При игнорировании документа расходы по сносу берет на себя администрация, а с нарушителей взыскивают средства через суд.

Как отмечает "Ставропольская правда", работы по ликвидации объектов идут уже давно. По данным мэра Кисловодска Евгения Моисеева, с начала года в городе работает комиссия по выявлению и демонтажу гаражей и павильонов. Благодаря ее работе снесено 46 объектов, еще 20 будут убраны до конца года.