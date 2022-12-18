Затонувший у берегов Турции корабль засвидетельствовал надежность Узбекистана в бронзовом веке

18 дек. 5:34

Узбекистан активно поставлял товары на экспорт еще в бронзовом веке - об этом говорит удивительная археологическая находка у южного побережья Турции, сообщает сайт популярного радио Германии Deutschlandfunk.

Публикация называется "Бронзовый век: кочевники с территории Узбекистана торговали вплоть до Средиземного моря". Она посвящена кораблю, который затонул 3 тысячи лет назад: треть его груза оловянных слитков прибыла с территории, где сейчас находится Узбекистан, передает Podrobno.uz.

Авторы статьи указывают, что Узбекистан был надежным партнером и в бронзовом веке.

"Корабль был обнаружен водолазами еще в начале 1980-х годов. Однако новая находка исследователей означает, что грузы с территории Узбекистана преодолели тысячи километров по суше, чтобы попасть на корабль. Научная группа рассматривает это как свидетельство сложных цепочек поставок и, следовательно, поразительной сложности мира в то время", - отмечено в публикации.

Уточняется, что корабль вез слитки меди и олова, из которых выплавляли бронзу.

"В то время как медь была довольно распространена в Европе и на Ближнем Востоке, олово встречалось крайне редко. В этом отношении можно отметить, что Узбекистан и в те далекие времена был надежным торговым партнером и поставщиком необходимых товаров в ближнее и дальнее зарубежье", - подчеркивает Deutschlandfunk.